Нереализованный Погба пенальти оставил «МЮ» без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской
Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте манкунианцы вышли вперед усилиями Антони Марсиаля. На 55-й минуте «волки» отыгрались, дальним ударом забил Рубен Невеш. На 68-й минуте Поль Погба не реализовал одиннадцатиметровый, с его ударом справился голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит
|Эшпириту Санту Нуну
|Уле Гуннар Сульшер
|Рубен Невеш(Жоау Моутинью)
|55′
|Антони Марсьяль(Маркус Рэшфорд)
|27′
|Поль Погба
|68′
|11
|Руй Патрисиу
|1
|Давид де Хеа
|19
|Хонни Кастро
|29
|Аарон Ван-Биссака
84′
|5
|Райан Беннетт
67′
|23
|Люк Шоу
|15
|Вилли Боли
|2
|Виктор Линделеф
|16
|Конор Коади
|5
|Гарри Магуайр
|8
|Рубен Невеш
51′
|6
|Поль Погба
|28
|Жоау Моутинью
|39
|Скотт Мактоминэй
|32
|Леандер Дендонкер
|9
|Антони Марсьяль
|2
|Мэтт Доэрти
45′
|14
|Джесси Лингард
81′
|37
|Адама I Траоре
|8
|Хуан Мануэль Мата
|9
|Рауль Хименес
90′
|10
|Маркус Рэшфорд
89′
|10
|Патрик Кутроне
|15
|Андреас Перейра
|18
|Диогу Жота
86′
|21
|Дэниэл Джеймс
24′89′
|7
|Педру Нету
|26
|Мэйсон Гринвуд
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)