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00:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Нереализованный Погба пенальти оставил «МЮ» без победы в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте манкунианцы вышли вперед усилиями Антони Марсиаля. На 55-й минуте «волки» отыгрались, дальним ударом забил Рубен Невеш. На 68-й минуте Поль Погба не реализовал одиннадцатиметровый, с его ударом справился голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу.

После двух туров «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с двумя очками расположился на 12-й строчке.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 219.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуУле Гуннар Сульшер
Голы
Рубен Невеш(Жоау Моутинью)55′
Антони Марсьяль(Маркус Рэшфорд)27′
Нереализованные пенальти
Поль Погба68′
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Давид де Хеа
19Хонни Кастро
29Аарон Ван-Биссака
84′
5Райан Беннетт
67′
23Люк Шоу
15Вилли Боли
2Виктор Линделеф
16Конор Коади
5Гарри Магуайр
8Рубен Невеш
51′
6Поль Погба
28Жоау Моутинью
39Скотт Мактоминэй
32Леандер Дендонкер
9Антони Марсьяль
2Мэтт Доэрти
45′
14Джесси Лингард
81′
37Адама I Траоре
8Хуан Мануэль Мата
9Рауль Хименес
90′
10Маркус Рэшфорд
89′
10Патрик Кутроне
15Андреас Перейра
18Диогу Жота
86′
21Дэниэл Джеймс
24′89′
7Педру Нету
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
17Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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