Роналду признался, что откупился от девушки, обвинявшей его в изнасиловании

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В начале октября 2018 года полиция Лас-Вегаса подтвердила, что возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании американской девушки. Сам футболист категорически отрицал все обвинения. По данным немецкого журнала Spiegel, с обвинениями в адрес португальца выступила американка по имени Кэтрин Майорга. В 2017 году издание уже сообщало о том, что Роналду подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году.

Согласно новым документам, адвокаты португальца передали девушке 375 тысяч долларов. Отмечается, что эти деньги не являются признанием вины со стороны игрока, и выплата делалась для того, чтобы американка не обсуждала детали дела в СМИ.