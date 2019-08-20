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14:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду признался, что откупился от девушки, обвинявшей его в изнасиловании

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что заплатил американской модели Кэтрин Майорга, которая обвинила футболиста в изнасиловании, сообщает TMZ.

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14
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В начале октября 2018 года полиция Лас-Вегаса подтвердила, что возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании американской девушки. Сам футболист категорически отрицал все обвинения. По данным немецкого журнала Spiegel, с обвинениями в адрес португальца выступила американка по имени Кэтрин Майорга. В 2017 году издание уже сообщало о том, что Роналду подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году.

Согласно новым документам, адвокаты португальца передали девушке 375 тысяч долларов. Отмечается, что эти деньги не являются признанием вины со стороны игрока, и выплата делалась для того, чтобы американка не обсуждала детали дела в СМИ.

В июле прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон заявил, что Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании. По словам Вольфсона, которого цитирует агентство АР, после рассмотрения материалов нового полицейского расследования он счел, что «заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны вне разумных сомнений, и обвинение предъявлено не будет».

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