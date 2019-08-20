Рибери, видимо, не будет в России. Он выбрал «Фиорентину»
А ведь мог играть за «Локомотив».
А ведь мог играть за «Локомотив».
36-летний французский ветеран вел переговоры с «Локомотивом». Мы уже писали, что, несмотря на возраст, переезд Рибери в РПЛ был бы крутым событием.
Вот слова агента вингера
Но понятно, что на такого свободного агента хватает претендентов. И «Фиорентина», судя по всему, выиграла гонку за француза. Сначала сообщалось, что «фиалки» не потянут запросы Рибери. Но, по информации итальянских СМИ, «Фиорентина» все же смогла уговорить Франка. Эти самые запросы, между прочим, у него не маленькие. Итальянский клуб готов:
Правда, у «Локо» Рибери требовал еще больше.
Впрочем, возможно, «Фиорентина» тоже пообещала ему выполнить все эти пункты. Крутое жилье, водитель и переводчик — довольно обычная история для статусного легионера в
Главное подтверждение предстоящего трансфера в «Фиорентину» пришло от… самого Рибери. Хотя никаких официальных комментариев Франк не давал. Но в XXI веке лайки, смайлики и тем более слова в инстаграме часто важнее реальных интервью в прессе. Тем более когда в соцсетях общаются с друзьями, а не надоевшими журналистами.
Сегодня Рибери запостил в инсте фотографию с подписью: «Готов к новому вызову! Скоро». В комментарии заявился бывший партнер Рибери по «Баварии» и
Какое
А жаль. В