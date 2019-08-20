Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ЧФР
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
АПОЭЛ
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Брюгге
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
21.08
Чита
Луч
Футбол. Кубок России
21.08
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
22Российские теннисистки за пределами корта
14:44 (мск), источник: Sport24

Рибери, видимо, не будет в России. Он выбрал «Фиорентину»

А ведь мог играть за «Локомотив».

Наверх
Источник: Reuters

36-летний французский ветеран вел переговоры с «Локомотивом». Мы уже писали, что, несмотря на возраст, переезд Рибери в РПЛ был бы крутым событием.

Вот слова агента вингера Жана-Пьера Берне от 12 августа: «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Последнее слово в любом случае будет за ним.

Но понятно, что на такого свободного агента хватает претендентов. И «Фиорентина», судя по всему, выиграла гонку за француза. Сначала сообщалось, что «фиалки» не потянут запросы Рибери. Но, по информации итальянских СМИ, «Фиорентина» все же смогла уговорить Франка. Эти самые запросы, между прочим, у него не маленькие. Итальянский клуб готов:

  • Платить Рибери 4 миллиона евро за сезон.
  • Делать это два года подряд. То есть, даже в 37 Рибери будет получать четыре млн. Очень серьезные деньги.
  • Нанять Франку личного физоотерапевта.
Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, у «Локо» Рибери требовал еще больше.

  • Частный дом.
  • Личного водителя.
  • Персонального переводчика.
  • Французскую школу для детей.

Впрочем, возможно, «Фиорентина» тоже пообещала ему выполнить все эти пункты. Крутое жилье, водитель и переводчик — довольно обычная история для статусного легионера в далекой-далекой стране. Ну, а в Италии для Рибери и его семьи и языковой барьер будет совсем не так страшен, как в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главное подтверждение предстоящего трансфера в «Фиорентину» пришло от… самого Рибери. Хотя никаких официальных комментариев Франк не давал. Но в XXI веке лайки, смайлики и тем более слова в инстаграме часто важнее реальных интервью в прессе. Тем более когда в соцсетях общаются с друзьями, а не надоевшими журналистами.

Сегодня Рибери запостил в инсте фотографию с подписью: «Готов к новому вызову! Скоро». В комментарии заявился бывший партнер Рибери по «Баварии» и экс-звезда «Фиорентины» Лука Тони: «Мой брат… Великий игрок! Ахах. Ты едешь в Италию? Ахаха». Рибери ответил интригующе: серией смайликов, подмигиванием и сердечками.

Какое ми-ми-ми, а. Понятно, что это не 100-процентная гарантия контракта с «Фиорентиной». Но едва ли Рибери просто так настолько позитивно отреагировал на слова Тони. Если контракт с «фиалками» не согласован, то как минимум итальянский клуб — фаворит в борьбе за Рибери.

А жаль. В топ-чемпионате Франк играл долгие годы. Лучше бы в РПЛ пару лет поблистал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста разделась на камеру, исполнив сложный трюк с мячом. Красотка!
Самая горячая хоккейная журналистка призналась в лесбийском опыте, показав пикантные фото
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь