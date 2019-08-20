Клопп не исключил завершения карьеры через 2−3 года

«Я понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие два-три года всё будет идти так же, как и сейчас. И тогда я решу, что будет дальше. Всё возможно. Быть может, я завершу карьеру. Но так это будет или нет, я пока не знаю. Я просто говорю об этом, чтобы вы не удивились, если это произойдёт», — приводит слова Клоппа Bild.