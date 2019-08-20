Клопп не исключил завершения карьеры через 2−3 года
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что он не исключает вероятности завершения карьеры через
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что он не исключает вероятности завершения карьеры через
«Я понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшие
52-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. В сезоне-2018/19 немецкий специалист привёл английский клуб к победе в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мерсисайдский клуб занимает первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата, набрав шесть очков.