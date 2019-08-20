Переживший инфаркт Касильяс решил вернуться в футбол

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38-летний испанец пройдет ряд медицинских тестов в декабре. По их итогам будет принято решение относительно дальнейшего выступления Касильяса за португальский клуб.

17 мая британский The Independent сообщил о том, что голкипер «Порту» принял решение завершить карьеру. Сам Касильяс в тот же день опроверг данную информацию.

Футболисту стало плохо во время тренировки португальской команды 1 мая. Футболист пережил срочную операцию на сердце и спустя пять дней был выписан из больницы.