Дембеле привел в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр

По данным источника, футболист должен был прибыть в субботу на медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1). Впрочем, француз в назначенное время так и не встретился с медиками. Вместо этого он улетел на выходные в Сенегал и прибыл в расположение клуба только в понедельник.