Источник: «Барселона» предложила «Ювентусу» купить Суареса

По данным источника, каталонский клуб предложил туринцам купить уругвайского форварда Луиса Суареса, но этот вариант не заинтересовал итальянцев, так как они сосредоточены на приобретении нападающего «Интера» Мауро Икарди. Также обсуждался вариант обмена полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана на хавбека «Барселоны» Ивана Ракитича, но клубы не сошлись во мнении относительности стоимости обоих игроков. Кроме того стороны обсудили возможность обмена защитниками Даниэле Ругани на Хуана Миранду.