Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЧФР
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
АПОЭЛ
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЛАСК
Брюгге
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
21.08
Чита
Луч
Футбол. Кубок России
21.08
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Барселона» предложила «Ювентусу» купить Суареса

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи обсудил несколько потенциальных трансферов с представителями «Барселоны», утверждает Tuttosport.

Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, каталонский клуб предложил туринцам купить уругвайского форварда Луиса Суареса, но этот вариант не заинтересовал итальянцев, так как они сосредоточены на приобретении нападающего «Интера» Мауро Икарди. Также обсуждался вариант обмена полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана на хавбека «Барселоны» Ивана Ракитича, но клубы не сошлись во мнении относительности стоимости обоих игроков. Кроме того стороны обсудили возможность обмена защитниками Даниэле Ругани на Хуана Миранду.

Трансферное окно в Европе закрывается 2 сентября, поэтому оба клуба стремятся максимально усилить состав к этой дате.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Самая красивая девушка работает в "Спартаке"!
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь