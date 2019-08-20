Гендиректор «Астаны» назвал годовой бюджет клуба и прибыль от трансфера Аничича в Турцию

Источник: AFP 2019

В ходе беседы Гурман сообщил, что на балансе клуба числятся только футболисты. По его словам, прибыль «Астана» может получать из двух источников.

«Когда я еще не работал в клубе, мне тоже говорили, что бюджет у них — 40, 50 миллионов долларов. Когда пришел, увидел бюджет — он составляет 9 миллиардов 800 миллионов тенге (25,3 миллиона долларов — прим.Vesti.kz). Сюда входит все: аренды офиса и стадиона, зарплаты сотрудникам и футболистам, поездки — абсолютно все.

Дополнительные источники финансирования — это призовые от УЕФА и некоторые поступления от трансферов футболистов. Всю прибыль клуб может использовать в свое благо — премии игрокам, покупка футболистов, — сказал Гурман.

Ответил на вопрос гендиректор и о прибыли от трансфера боснийского защитника Марина Аничича, которого 1 августа продали в «Коньяспор» из турецкой суперлиги.

«Я думаю, что когда отдаешь или продаешь 30-летнего футболиста, заработать на нем даже пять долларов — это хорошо, — заявил Гурман. — Аничича мы поменяли на Томашевича и заработали при этом около 100 тысяч долларов».

Перед Григорчуком стоят две задачи — выиграть чемпионат Казахстана и попасть в групповой раунд Лиги Европы.

«Главная задача в еврокубках — попасть в группу ЛЕ, а уже после этого будем ставить и другие цели. Мы не хотим быть там туристами, — отметил Гурман. — В группе надо играть, я буду это требовать, чтобы не расслаблялись. А то у нас как: попали в группу, свою задачу выполнили — так не пойдет!

Есть немножко маленькая проблема — надо обыграть БАТЭ, очень серьезный соперник: сколько у них чемпионств, участий в группе еврокубков, опыт у них серьезный и чуть-чуть больше, чем у нас. Но для них Казахстан это очень серьезно. В свое время Караганда выбивала их, потом «Астана», два раза сюда приезжали и уезжали ни с чем.

Напомним, о назначении Гурмана на пост гендиректора «Астана» объявила 26 июля. Как функционер бывший футболист «Кайрата» известен по работе на посту вице-президента КФФ и президента ПФЛК.