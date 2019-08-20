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20 августа, источник: Чемпионат.com

Источник: Игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля

В «ПСЖ» назревает недовольство игроков главным тренером команды Томасом Тухелем, утверждает Le Parisien.

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Источник: Reuters

По данным источника, футболисты были удивлены выходом полузащитника Юлиана Дракслера в стартовом составе в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:2), так как, по их мнению, он плохо сыграл в предыдущем матче, с «Нимом» (3:0).

Кроме того, игроки «ПСЖ», особенно Верратти, недовольны тактической работой Тухеля, в частности в матче с «Ренном». По мнению итальянца, тренер не сумел организовать связь между полузащитниками и форвардами.

Футболисты считают, что Тухель не уделяет должного внимания атакующим комбинациям. Некоторые из них уверены, что единственной тактикой тренера было — «отдай мяч Неймару», которая практиковалась до травмы бразильца.

После проигрыша в матче с «Ренном» двое игроков «ПСЖ» общались между собой. «Ты понял, во что мы играли сегодня?» — спросил первый. «Нет, как обычно», — ответил партнёр по команде.

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