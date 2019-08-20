«Вильярреал» подписал пятилетний контракт с Онтиверосом
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболист Хавьер Онтиверос перешел из «Малаги» в «Вильярреал», сообщается на сайте «желтой подводной лодки».
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболист Хавьер Онтиверос перешел из «Малаги» в «Вильярреал», сообщается на сайте «желтой подводной лодки».
Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на пять лет. Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. По данным transfermarkt.com, сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.
Онтиверос в прошедшем сезоне забил пять мячей в 34 матчах.