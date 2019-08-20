Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.08
ЧФР
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
20.08
АПОЭЛ
Аякс
00
Футбол. Еврокубки
20.08
ЛАСК
Брюгге
01
Футбол. Кубок России
12:00
Чита
Луч
Футбол. Первый дивизион
20.08
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
16:00
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
22Российские теннисистки за пределами корта
20 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» подписал пятилетний контракт с Онтиверосом

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футболист Хавьер Онтиверос перешел из «Малаги» в «Вильярреал», сообщается на сайте «желтой подводной лодки».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на пять лет. Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. По данным transfermarkt.com, сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.

Онтиверос в прошедшем сезоне забил пять мячей в 34 матчах.

Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Малага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Кадыров прокомментировал результат скандального матча 'Зенит' - 'Ахмат'
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Сложнее, чем с «Порту». «Краснодар» в шаге от мечты
Касаткина и Шарапова не поедут на Олимпиаду? Как обстоят дела
«Аякс» чуть не проиграл на Кипре. Обзор матчей Лиги чемпионов
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь