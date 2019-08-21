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09:52 (мск), источник: ТАСС

«Палмейрас» с Адриано обыграл «Гремио» в первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес

ТАСС, 21 августа. Футбольный клуб «Палмейрас», в составе которого выступает бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, в гостях победил «Гремио» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в составе победителей забил Густаво Скарпа (31-я минута). Полузащитнику удался точный удар со штрафного. На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек «Палмейраса» Фелипе Мело. Адриано результативными действиями не отметился, а на 75-й минуте его заменил нападающий Карлос.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее нападающий играл за бразильский «Интернасьонал», украинский «Шахтер» и итальянский «Милан». В составе «Спартака» Адриано провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 15 голевых передач. В «Палмейрас» Адриано перешел в июле, матч против «Гремио» стал для него вторым в составе новой команды.

Ответный матч между «Палмейрасом» и «Гремио» состоится 28 августа.

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