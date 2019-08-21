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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду привел сына в дом своего детства и поверг его в шок

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как вместе с сыном Криштиану-младшим посетил дом на португальском острове Мадейра, где жил в детстве. Его слова приводит SportBible со ссылкой на телеканал TVI.

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Роналду вспомнил, что рядом с домом увидел тех же людей, что жили там раньше, и это сильно тронуло его. Также он посетил дом, в котором жил до перехода в португальский «Спортинг», и показал сыну свою комнату. «Мой сын повернулся и спросил: “Папа, ты правда жил здесь?” Он не мог в это поверить», — поведал Роналду.

Португалец родился в городе Фуншал на Мадейре и прожил там до 12 лет. В 2017-м местные власти присвоили международному аэропорту на острове имя футболиста. На официальной церемонии присутствовал сам футболист.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года, до этого он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Португалец пять раз становился обладателем Кубка чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира (126 голов). Один раз он завоевал трофей в составе «Юнайтед», еще четырежды — в составе мадридского «Реала». Форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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