Роналду привел сына в дом своего детства и поверг его в шок

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Роналду вспомнил, что рядом с домом увидел тех же людей, что жили там раньше, и это сильно тронуло его. Также он посетил дом, в котором жил до перехода в португальский «Спортинг», и показал сыну свою комнату. «Мой сын повернулся и спросил: “Папа, ты правда жил здесь?” Он не мог в это поверить», — поведал Роналду.

Португалец родился в городе Фуншал на Мадейре и прожил там до 12 лет. В 2017-м местные власти присвоили международному аэропорту на острове имя футболиста. На официальной церемонии присутствовал сам футболист.