Роналду не исключил завершения карьеры в следующем году

«Вполне возможно, что я могу завершить свою карьеру в следующем году. Но я также могу играть до 40 или 41 года, я не знаю. Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом», — сказал Роналду.
Роналду 34 года, его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года. Также он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», становился чемпионом Италии, двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии, а также пятикратным победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций — 2019.