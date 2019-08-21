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11:49 (мск), источник: ТАСС

Роналду не исключил завершения карьеры в следующем году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что может завершить спортивную карьеру в следующем году. Слова спортсмена приводит газета Mirror.

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Источник: Reuters

«Вполне возможно, что я могу завершить свою карьеру в следующем году. Но я также могу играть до 40 или 41 года, я не знаю. Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом», — сказал Роналду.

Роналду 34 года, его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года. Также он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», становился чемпионом Италии, двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии, а также пятикратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций — 2019.

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