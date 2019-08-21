Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду

Как информирует бельгийское издание Sporza, ученые работали совместно с голландской компанией SciSports, занимающейся сбором данных. Подсчитывались данные, собранные в период с 2013 по 2018 год. Была применена формула VAEP, оценивающая все действия игроков на поле, как в атаке, так и в защите.