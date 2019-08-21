Бывший футболист «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

По информации источника, контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Отмечается, что «Бешикташ» выплатит 29-летнему полузащитнику €2,25 млн.

Озбилиз перешел в «Бешикташ» в 2016 году. В прошлом году игрок выступал за голландский «Виллем II» на правах аренды, он провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.