Бывший футболист «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»
ТАСС, 21 августа. Армянский полузащитник Арас Озбилиз расторг с турецким футбольным клубом «Бешикташ». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.
ТАСС, 21 августа. Армянский полузащитник Арас Озбилиз расторг с турецким футбольным клубом «Бешикташ». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.
По информации источника, контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Отмечается, что «Бешикташ» выплатит 29-летнему полузащитнику €2,25 млн.
Озбилиз перешел в «Бешикташ» в 2016 году. В прошлом году игрок выступал за голландский «Виллем II» на правах аренды, он провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.
Футболист выступал за российские команды «Кубань» и «Спартак». В составе «Спартака» он провел 40 матчей в 2013—2015 годах. За сборную Армении он сыграл 39 встреч, в которых забил шесть голов.