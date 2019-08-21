«Шахтер» объявил о подписании экс-футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана

«Хорошо знакомый болельщикам карагандинского “Шахтера” Станислав Лунин вновь пополнил ряды клуба на правах свободного агента, сегодня с ним был подписан контракт. (…) С возвращением в горняцкую дружину, Стас!», — говорится в сообщении.