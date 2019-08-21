«Шахтер» объявил о подписании экс-футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана
Казахстанский футболист Станислав Лунин стал игроком карагандинского «Шахтера», сообщается на официальном сайте «горняков».
Казахстанский футболист Станислав Лунин стал игроком карагандинского «Шахтера», сообщается на официальном сайте «горняков».
«Хорошо знакомый болельщикам карагандинского “Шахтера” Станислав Лунин вновь пополнил ряды клуба на правах свободного агента, сегодня с ним был подписан контракт. (…) С возвращением в горняцкую дружину, Стас!», — говорится в сообщении.
Последним клубом 26-летнего футболиста был павлодарский «Иртыш». Также в послужном списке Лунина помимо «Шахтера» и «Иртыша» значатся алматинский «Кайрат» и