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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» объявил о подписании экс-футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана

Казахстанский футболист Станислав Лунин стал игроком карагандинского «Шахтера», сообщается на официальном сайте «горняков».

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«Хорошо знакомый болельщикам карагандинского “Шахтера” Станислав Лунин вновь пополнил ряды клуба на правах свободного агента, сегодня с ним был подписан контракт. (…) С возвращением в горняцкую дружину, Стас!», — говорится в сообщении.

Последним клубом 26-летнего футболиста был павлодарский «Иртыш». Также в послужном списке Лунина помимо «Шахтера» и «Иртыша» значатся алматинский «Кайрат» и усть-каменогорский «Восток». В составе сборной Казахстана футболист провел два матча.

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