Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»
ТАСС, 21 августа. Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери подписал контракт с итальянской «Фиорентиной». Об этом в среду сообщила
ТАСС, 21 августа. Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери подписал контракт с итальянской «Фиорентиной». Об этом в среду сообщила
Детали соглашения с 36-летним французом не разглашаются.
Ранее сообщалось о том, что интерес к игроку проявляли российские «Локомотив», «Краснодар», «Динамо» и «Спартак».
Рибери по окончании сезона-2018/19 покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и стал свободным агентом. В составе мюнхенского клуба он стал обладателем 24 трофеев: девять побед в чемпионате Германии, шесть — в Кубке Германии, пять — в Суперкубке Германии, по одной — в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Также полузащитник выступал за французские команды «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», «Марсель» и турецкий «Галатасарай». В составе сборной Франции он выступал с 2006 по 2014 год, сыграв 81 матч и забив 16 голов. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира (2006).