Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Рибери по окончании сезона-2018/19 покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и стал свободным агентом. В составе мюнхенского клуба он стал обладателем 24 трофеев: девять побед в чемпионате Германии, шесть — в Кубке Германии, пять — в Суперкубке Германии, по одной — в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.