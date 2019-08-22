СМИ: «ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»

По информации издания, «Реал» был готов отдать за 27-летнего бразильца полузащитников Гарета Бейла и Хамеса Родригеса, голкипера Кейлора Наваса, а также 100 миллионов евро. «ПСЖ» отклонил это предложение. Согласно данным transfermarkt, суммарная трансферная стоимость трех футболистов составляет 120 миллионов евро.

Ранее Неймар заявил руководству «ПСЖ», что хочет покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. На игрока также претендуют «Барселона» и туринский «Ювентус».

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Затем представители Неймара выкупили его контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего он перешел в парижский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2022 года.