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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Суарес планирует завершить карьеру в клубе Бекхэма

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Форвард сборной Уругвая по футболу и испанской «Барселоны» Луис Суарес может перейти в клуб «Интер» из Майами, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, 32-летний футболист не собирается покидать «Барселону» в краткосрочной перспективе, но планирует завершить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма, который начнет выступать в североамериканской футбольной лиге MLS с 2020 года. По мнению Суареса, это может стать хорошей кульминацией в его карьере. Некоторые в испанском клубе считают, что футболист может присоединиться к «Интеру» зимой 2020 года.

Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. Контракт форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2021 года.

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