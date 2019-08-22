СМИ: Суарес планирует завершить карьеру в клубе Бекхэма
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Форвард сборной Уругвая по футболу и испанской «Барселоны» Луис Суарес может перейти в клуб «Интер» из Майами, сообщает Mundo Deportivo.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Форвард сборной Уругвая по футболу и испанской «Барселоны» Луис Суарес может перейти в клуб «Интер» из Майами, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, 32-летний футболист не собирается покидать «Барселону» в краткосрочной перспективе, но планирует завершить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма, который начнет выступать в североамериканской футбольной лиге MLS с 2020 года. По мнению Суареса, это может стать хорошей кульминацией в его карьере. Некоторые в испанском клубе считают, что футболист может присоединиться к «Интеру» зимой 2020 года.
Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. Контракт форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2021 года.