Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арарат-Армения
Дюделанж
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана
БАТЭ
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Бней-Иегуда
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Фейеноорд
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Риека
Футбол. Еврокубки
21:30
ПСВ
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:30
Страсбур
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Антверпен
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Брага
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Мольде
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
20Артем Дзюба. Путь воина
16:15 (мск), источник: Sport24

Златан — не король MLS, корона на Карлосе Веле. Мексиканец забил не хуже Марадоны

И побил рекорд MLS по гол+пас за 9 туров до финиша.

Наверх
Источник: AP 2019

Это почти что богохульство, но Ибрагимович и правда сейчас не самый крутой игрок в MLS. И не Руни. И не Швайнштайгер. Карлос Вела дебютировал за «Арсенал» в 16 лет, а в 23 уже был признан бесперспективным и отправился бороздить просторы Испании.

Год назад Велу занесло в США: он поселился в Лос-Анджелесе и теперь чередует игры в американской лиге с поездками на матчи сборной. И Карлос не просто загорает на пляжах и разъезжает на тачке с открытым верхом, но еще и круто играет в футбол. В этом сезоне у него 26 голов и 15 ассистов в 25 матчах. Монстр!

«Лос-Анджелес» Велы идет на первом месте с 16-очковым отрывом от второго места. А их соседи — «Лос-Анджелес Гэлакси» с Ибрагимовичем во главе — плетутся на шестой строчке. Хотя Златан реально хорош: 20 голов в 21 игре. Себастьян Джовинко в 2015 году поставил рекорд MLS по системе гол+пас — 38 очков. У Велы за 9 туров до конца уже 39. Но до Велы не дотягивает даже он. Во вчерашней игре с «Сан-Хосе Эртквейкс» мексиканец устроил вот такое шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом сезона Златан обещал, что побьет все существующие рекорды в MLS. Но сейчас к этому куда ближе не такой словоохотливый, но дико талантливый и заряженный Карлос Вела.

Сравнивать меня и Златана — неуважительно. Но если мы посмотрим на статистику и забудем о возрасте, прямо сейчас я лучше, это реальность.
Карлос Вела
нападающий «Лос-Анджелеса»
Вела просто пребывает в расцвете своих сил. Сколько ему? 30? Где играл я, когда мне было 30? Вот вам вся разница.
Златан Ибрагимович
нападающий «ЛА Гэлакси»

Вела может мегакруто играть на футбольном поле, но в медиапространстве Златана он не переиграет никогда.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бывшего мужа Бузовой футболиста Тарасова заподозрили в нетрадиционной ориентации
Жена украинского футболиста разделась на камеру, исполнив сложный трюк с мячом. Красотка!
«Краснодар»: пять вопросов после катастрофы в Греции
Нурмагомедов получит миллионы долларов за бой против Порье
Новичок «Ман Юнайтед» второй раз подряд попал в сборную тура АПЛ
Первое поражение Знарка в «Спартаке»? 5 интриг Кубка мэра Москвы
Российские арбитры сами платят за операции и получают 30 тысяч
Marca: «ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»
Клишина рассказала о проблемах в российской легкой атлетике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь