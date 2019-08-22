Златан — не король MLS, корона на Карлосе Веле. Мексиканец забил не хуже Марадоны

Источник: AP 2019

Это почти что богохульство, но Ибрагимович и правда сейчас не самый крутой игрок в MLS. И не Руни. И не Швайнштайгер. Карлос Вела дебютировал за «Арсенал» в 16 лет, а в 23 уже был признан бесперспективным и отправился бороздить просторы Испании.

Год назад Велу занесло в США: он поселился в Лос-Анджелесе и теперь чередует игры в американской лиге с поездками на матчи сборной. И Карлос не просто загорает на пляжах и разъезжает на тачке с открытым верхом, но еще и круто играет в футбол. В этом сезоне у него 26 голов и 15 ассистов в 25 матчах. Монстр!

«Лос-Анджелес» Велы идет на первом месте с 16-очковым отрывом от второго места. А их соседи — «Лос-Анджелес Гэлакси» с Ибрагимовичем во главе — плетутся на шестой строчке. Хотя Златан реально хорош: 20 голов в 21 игре. Себастьян Джовинко в 2015 году поставил рекорд MLS по системе гол+пас — 38 очков. У Велы за 9 туров до конца уже 39. Но до Велы не дотягивает даже он. Во вчерашней игре с «Сан-Хосе Эртквейкс» мексиканец устроил вот такое шоу.

Перед началом сезона Златан обещал, что побьет все существующие рекорды в MLS. Но сейчас к этому куда ближе не такой словоохотливый, но дико талантливый и заряженный Карлос Вела.

Сравнивать меня и Златана — неуважительно. Но если мы посмотрим на статистику и забудем о возрасте, прямо сейчас я лучше, это реальность. Карлос Вела нападающий «Лос-Анджелеса»

Вела просто пребывает в расцвете своих сил. Сколько ему? 30? Где играл я, когда мне было 30? Вот вам вся разница. Златан Ибрагимович нападающий «ЛА Гэлакси»