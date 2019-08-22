«Барселона» наложит на Дембеле огромный штраф

После поражения каталонцев от «Атлетика» футболист был замечен спящим на диване в аэропорту Бильбао, после чего улетел.

Мусса Сиссоко, агент французского нападающего, уверяет, что футболист отправился не в Сенегал, а в Ренн в дом своей матери, а о травме игрок узнал уже позже. Как сообщает Sport.es, в каталонской команде собираются оштрафовать Дембеле на крупную сумму — от € 360 до 980 тыс.