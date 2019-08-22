Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арарат-Армения
Дюделанж
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана
БАТЭ
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Бней-Иегуда
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Фейеноорд
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Риека
Футбол. Еврокубки
21:30
ПСВ
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:30
Страсбур
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Антверпен
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Брага
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Мольде
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
20Артем Дзюба. Путь воина
16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» наложит на Дембеле огромный штраф

«Барселона» собирается наложить огромный штраф на нападающего Усмана Дембеле за то, что тот скрыл травму от медицинского штаба каталонского клуба, чтобы провести выходные со своей семьёй.

Наверх
Источник: Reuters

После поражения каталонцев от «Атлетика» футболист был замечен спящим на диване в аэропорту Бильбао, после чего улетел.

Мусса Сиссоко, агент французского нападающего, уверяет, что футболист отправился не в Сенегал, а в Ренн в дом своей матери, а о травме игрок узнал уже позже. Как сообщает Sport.es, в каталонской команде собираются оштрафовать Дембеле на крупную сумму — от € 360 до 980 тыс.

Напомним, у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Самая красивая девушка работает в "Спартаке"!
«Краснодар»: пять вопросов после катастрофы в Греции
Нурмагомедов получит миллионы долларов за бой против Порье
Новичок «Ман Юнайтед» второй раз подряд попал в сборную тура АПЛ
Первое поражение Знарка в «Спартаке»? 5 интриг Кубка мэра Москвы
Российские арбитры сами платят за операции и получают 30 тысяч
Marca: «ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»
Клишина рассказала о проблемах в российской легкой атлетике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь