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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» рассматривает четырёх вратарей в качестве возможной замены Навасу

Мадридский «Реал» приступил к поиску замены костариканскому голкиперу Кейлору Навасу, который хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает AS.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, «Королевский клуб» проявляет интерес к 36-летнему вратарю «Милана» Пепе Рейну. Также в сферу интересов «Реала» входят 34-летний Даниэль Субашич («Монако»), 36-летний Антонио Миранте («Рома») и 36-летний Мартен Стекеленбург («Эвертон»).

Напомним, что Навас решил уйти из «Реала», так как не намерен быть дублёром основного голкипера Тибо Куртуа, а хочет иметь регулярную игровую практику. Вторым вратарём мадридского клуба мог стать 20-летний украинец Андрей Лунин, но несколько дней назад он перешёл в «Вальядолид» на правах аренды.

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