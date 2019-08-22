«Реал» отдал Кубо в аренду «Мальорке»

Кубо перешел в «Реал» из японского «Токио» в июне. Японский хавбек в нынешнем сезоне первого дивизиона чемпионата Японии сыграл 13 матчей и забил четыре мяча. В 2017 году футболист, на протяжении четырех лет проходивший обучение в академии «Барселоны» и получивший прозвище «японский Месси», стал самым молодым автором гола в чемпионате Японии в возрасте 15 лет и 10 месяцев. Кубо дебютировал за сборную Японии 9 июня в матче против команды Сальвадора.