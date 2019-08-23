«Ливерпуль» заключит самый выгодный контракт в истории АПЛ
«Ливерпуль» близок к подписанию спонсорского контракта, который станет рекордным в истории Английской
«Ливерпуль» близок к подписанию спонсорского контракта, который станет рекордным в истории Английской
Красные собираются подписать соглашение с
На данный момент мерсисайдцы сотрудничают с New Balance, получая от фирмы около 50 миллионов евро. Поменять спонсора «Ливерпуль» планирует со следующего сезона.
Самый крупный спонсорский контракт среди всех футбольных клубов мира имеет «Барселона». Каталонцы зарабатывают 109 миллионов евро в год, сотрудничая с Nike.
«Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов и серебряный призер АПЛ.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит