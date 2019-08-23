Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22.08
Партизан
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
22.08
Эспаньол
Заря Лг
31
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» заключит самый выгодный контракт в истории АПЛ

«Ливерпуль» близок к подписанию спонсорского контракта, который станет рекордным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Красные собираются подписать соглашение с фирмой-производителем спортивной экипировки Nike, которое станет более крупным, чем контракт «Манчестер Юнайтед» с Adidas на 82 миллиона евро в год. О какой сумме идет речь, не сообщается.

На данный момент мерсисайдцы сотрудничают с New Balance, получая от фирмы около 50 миллионов евро. Поменять спонсора «Ливерпуль» планирует со следующего сезона.

Самый крупный спонсорский контракт среди всех футбольных клубов мира имеет «Барселона». Каталонцы зарабатывают 109 миллионов евро в год, сотрудничая с Nike.

«Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов и серебряный призер АПЛ.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Роман между Востоком и Западом»: история любви боксера из СССР и гимнастки из США
У Мамаева появились новые проблемы с законом
«Я бы поехал в Англию». Чалов — о дерби со «Спартаком» и АПЛ
Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже
Макгрегор обвинил Нурмагомедова в бегстве от него
Скандал в биатлоне: большое интервью Александра Логинова
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 7-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь