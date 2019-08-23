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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Мексики Лосано перешел из ПСВ в «Наполи»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, выступавший за голландский ПСВ, стал игроком «Наполи», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Источник: AFP 2019

Ранее в СМИ появилась информация, что «Наполи» заплатит ПСВ за трансфер 24-летнего игрока 42 миллиона евро.

Лосано перешел в ПСВ из мексиканской «Пачуки» в 2017 году. В составе клуба из Эйндховена игрок провел 79 матчей и забил 40 мячей. На счету Лосано 9 голов в 35 матчах за сборную Мексики.

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