Футболист сборной Мексики Лосано перешел из ПСВ в «Наполи»
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, выступавший за голландский ПСВ, стал игроком «Наполи», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, выступавший за голландский ПСВ, стал игроком «Наполи», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Наполи» заплатит ПСВ за трансфер 24-летнего игрока 42 миллиона евро.
Лосано перешел в ПСВ из мексиканской «Пачуки» в 2017 году. В составе клуба из Эйндховена игрок провел 79 матчей и забил 40 мячей. На счету Лосано 9 голов в 35 матчах за сборную Мексики.