Минск и Могилев примут первые матчи 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи», претендующие на место в призовой тройке, примут гостей из «Слуцка». В Могилеве один из аутсайдеров турнира «Дняпро» постарается пополнить свой очковый запас в игре с «Минском».

В субботу, 24 августа, лидер первенства брестское «Динамо» сыграет дома с минским «Энергетиком-БГУ», который не выигрывает уже в трех турах кряду. В этот же день «Витебск» на своей арене встретится с гродненским «Неманом».

Еще три поединка состоятся 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проэкзаменует мозырскую «Славию», занимающий третье место «Шахтер» в Солигорске примет гостей из «Гомеля», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с «Городеей», которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское «Динамо».