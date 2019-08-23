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16:53 (мск), источник: БЕЛТА

Минск и Могилев примут первые матчи 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоятся первые матчи 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи», претендующие на место в призовой тройке, примут гостей из «Слуцка». В Могилеве один из аутсайдеров турнира «Дняпро» постарается пополнить свой очковый запас в игре с «Минском».

В субботу, 24 августа, лидер первенства брестское «Динамо» сыграет дома с минским «Энергетиком-БГУ», который не выигрывает уже в трех турах кряду. В этот же день «Витебск» на своей арене встретится с гродненским «Неманом».

Еще три поединка состоятся 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проэкзаменует мозырскую «Славию», занимающий третье место «Шахтер» в Солигорске примет гостей из «Гомеля», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с «Городеей», которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское «Динамо».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 42 очка (17 матчей), БАТЭ — 40 (16), «Шахтер» — 37 (16). Замыкает турнирную таблицу минское «Торпедо», завершившее сезон из-за финансовых проблем, на 15-й позиции «Дняпро», у которого 10 очков, на 4 балла больше у футболистов «Гомеля».

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