«Он может сыграть на трех позициях». Кто самый универсальный и недооцененный футболист Казахстана

Важнейший вклад в победу «Астаны» над белорусским БАТЭ в первом матче Лиги Европы внес защитник сборной Казахстана Юрий Логвиненко. В последние годы его карьера проходит неровно из-за травм, но уровень игры практически никогда не падал. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о влиянии и качествах футболиста столичного клуба.

Карьера Логвиненко в «Астане» могла быть гораздо продуктивнее, если бы не повреждения. Защитник долгие годы был одним из лидеров родного «Актобе» и уже тогда показал, что он очень современный и универсальный игрок. Возможно, Логвиненко — лучший левоногий защитник в истории сборной Казахстана. Первый пас, понимание игры, тактическая выучка, универсальность, игра головой — это те качества, которые всегда выделяли его.

Его очень ценил Юрий Красножан, когда возглавлял национальную сборную. Не зря, что именно при нем Логвиненко заиграл очень ярко, был полезен как в обороне, так и в атаке. Известно, что в то время старший тренер сборной Виталий Кафанов, вскоре ушедший в «Ростов», хотел пригласить Логвиненко в РПЛ, но у команды было достаточно легионеров.

Этот сезон складывается для 31-летнего игрока сложно, учитывая, что он пропустил больше половины игр чемпионата. Кроме того, под руководством Романа Григорчука защитник был переведен в среднюю линию, нельзя сказать, что это прихоть тренера, скорее вынужденная мера, у клуба просто нет сильнее игрока в опорной зоне. Но для Логвиненко позиция знакома, не оптимальная, но приемлемая.

«Юра — очень уважаемый человек и футболист. Он в команде может сыграть на трех позициях — в центре полузащиты, в центре обороны и крайнего защитника при определенных тактических построениях», — говорил Григорчук в начале этого сезона.

Матч Логвиненко против БАТЭ — один из лучших в исполнении Юрия на позиции центрального полузащитника. По-хорошему удивляла его вовлеченность в атакующую игру, он выдвигался в нападение даже чаще, чем Иван Маевский, и в итоге забил важнейший мяч перед свистком на перерыв. Да, порой его немного не хватало в обороне, но так или иначе он выполнил огромный объем работы и подчищал на левом фланге за Фирмином Мубеле и Романом Муртазаевым.

У Логвиненко образцовая карьера: в 31 год он едва ли не самый титулованный игрок в истории казахстанского футбола — у него уже семь чемпионских титулов (столько же у Андрея Богомолова) и если он выиграет с «Астаной» премьер-лигу в этом сезоне, то станет абсолютным рекордсменом.