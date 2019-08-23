«Интер» заявил Икарди на чемпионат Италии под 7-м номером

Источник: Reuters

В список вошёл нападающий Мауро Икарди. В новой кампании 26-летний аргентинец будет выступать под 7-м номером.

Ранее Икарди играл под 9-м номером, но его забрал форвард Ромелу Лукаку, перешедший в «Интер» этим летом из «Манчестер Юнайтед».

В это межсезонье новый главный тренер миланской команды Антонио Конте сообщил Мауро, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. В услугах аргентинского футболиста заинтересованы «Наполи» и «Ювентус».