Руководство «Барселоны» в гневной форме предъявило претензии Дембеле

На встрече представитель каталонского клуба в гневной форме предъявил претензии агенту французского футболиста за то, что тот скрыл травму от медицинского штаба, чтобы провести выходные со своей семьёй. «Барса» ещё раз попросила игрока изменить своё отношение к работе, если тот и дальше хочет выступать на «Камп Ноу».