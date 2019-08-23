Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Вильярреал
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Астон Вилла
Эвертон
20
Футбол. Зарубежный
23.08
Кельн
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
23.08
Гранада
Севилья
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Челси
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
23 августа, источник: Sport24

Торрес провел последний матч в футболе. Иньеста в нем отдал пас, который порвал шаблоны

Андрес выдал невероятное сентиментальное письмо.

Наверх

Сразу три легенды испанского футбола пересеклись в одном месте в один вечер. Публика в японском городе Тосу могла наблюдать за тем, как представители великой испанской сборной образца 2008−2012 годов провожают своего партнера по той команде. Давида Вилью, Андреса Иньесту и Фернандо Торреса под конец карьеры занесло в Японию. И именно в матче против «Виссел Кобе», за который выступают Иньеста и Вилья, Торрес решил поставить точку в карьере.

Я пробовал подобрать подходящий момент, чтобы сыграть свой прощальный матч, и понял, что это он. Я даже вообразить не мог, что попрощаюсь с футболом рядом с моими близкими друзьями.
Фернандо Торрес
Во время загрузки произошла ошибка.

В Японии тоже подготовились. Технический спонсор «Саган Тосу», за который выступает Торрес, подготовил специальный комплект формы с эмблемой F9T на груди. Сделана форма в стиле экипировки «Атлетико» образца 1985 года, самой красивой формы в истории по словам Фернандо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хоть Давид Вилья и не принимал участия в матче, за него все сделал Андрес Иньеста. Реализовал пенальти…

Во время загрузки произошла ошибка.

А затем исполнил вот такую передачу, которой разогнал голевую атаку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, еще в первом тайме Андрес получил травму и покинул поле. «Саган Тосу» Торресу проиграл 1:6, мяч престижа забил еще один знаковый игрок — Томас Вермален. Правда, вряд ли Фернандо сильно расстроился. После игры его тепло приветствовали те же Вилья и Иньеста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иньеста очень красиво проводил Фернандо из большого футбола, опубликовав трогательное открытое письмо.

«Это очень прекрасно, но странно. У меня осталось немного матчей на профессиональном уровне, но мы оба здесь, чтобы провести твою последнюю игру. Как будто сама жизнь привела нас на край света, чтобы попрощаться.

Я помню, как из-за травмы уехал домой на Евро U16 в Англии. Я смотрел по телевизору, как ты забивал тот гол, который посвятил мне. Футбол объединяет нас уже более 20 лет, с того момента, как мы были детьми и мы грезили несбыточными мечтами. Но ты всегда останешься Эль Ниньо (с испанского — ребенок, Sport24).

Во время загрузки произошла ошибка.

Помню, как ты подписал футболку после провала на чемпионате мира U17. Ты написал — «однажды мы с тобой еще выиграем настоящий чемпионат мира». Когда мы встретимся в Испании, я покажу тебе ту футболку. То сокровище. Хотя нет большего сокровища, чем наша дружба. Мы были разделены, но всегда были вместе, наша дружба была выше клубов и футболок.

Это было прекрасное путешествие, мы с тобой побывали в каждом уголке планеты. Смотри, мы сейчас в Тосу, играем в футбол. Здесь ты встретишь меня и Давида Вилью. А потом поедешь домой, где тебя будет ждать твоя семья. Насладись этим моментом и будь счастлив.

И все же это так странно, Фернандо, ты еще не ушел, а я уже скучаю.

Во время загрузки произошла ошибка.
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая горячая хоккейная журналистка поражена китайцами. В России с ней такого не делали
Бывшего мужа Бузовой футболиста Тарасова заподозрили в нетрадиционной ориентации
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова
Стали известны финансовые требования Неймара к «Барсе» и «Реалу»
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Тренер сборной России дисквалифицирован за жест с узкими глазами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь