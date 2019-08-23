Торрес провел последний матч в футболе. Иньеста в нем отдал пас, который порвал шаблоны

Сразу три легенды испанского футбола пересеклись в одном месте в один вечер. Публика в японском городе Тосу могла наблюдать за тем, как представители великой испанской сборной образца 2008−2012 годов провожают своего партнера по той команде. Давида Вилью, Андреса Иньесту и Фернандо Торреса под конец карьеры занесло в Японию. И именно в матче против «Виссел Кобе», за который выступают Иньеста и Вилья, Торрес решил поставить точку в карьере.

Я пробовал подобрать подходящий момент, чтобы сыграть свой прощальный матч, и понял, что это он. Я даже вообразить не мог, что попрощаюсь с футболом рядом с моими близкими друзьями. Фернандо Торрес

В Японии тоже подготовились. Технический спонсор «Саган Тосу», за который выступает Торрес, подготовил специальный комплект формы с эмблемой F9T на груди. Сделана форма в стиле экипировки «Атлетико» образца 1985 года, самой красивой формы в истории по словам Фернандо.

Хоть Давид Вилья и не принимал участия в матче, за него все сделал Андрес Иньеста. Реализовал пенальти…

А затем исполнил вот такую передачу, которой разогнал голевую атаку.

Правда, еще в первом тайме Андрес получил травму и покинул поле. «Саган Тосу» Торресу проиграл 1:6, мяч престижа забил еще один знаковый игрок — Томас Вермален. Правда, вряд ли Фернандо сильно расстроился. После игры его тепло приветствовали те же Вилья и Иньеста.

Иньеста очень красиво проводил Фернандо из большого футбола, опубликовав трогательное открытое письмо.

«Это очень прекрасно, но странно. У меня осталось немного матчей на профессиональном уровне, но мы оба здесь, чтобы провести твою последнюю игру. Как будто сама жизнь привела нас на край света, чтобы попрощаться.

Я помню, как из-за травмы уехал домой на Евро U16 в Англии. Я смотрел по телевизору, как ты забивал тот гол, который посвятил мне. Футбол объединяет нас уже более 20 лет, с того момента, как мы были детьми и мы грезили несбыточными мечтами. Но ты всегда останешься Эль Ниньо (с испанского — ребенок, Sport24).

Помню, как ты подписал футболку после провала на чемпионате мира U17. Ты написал — «однажды мы с тобой еще выиграем настоящий чемпионат мира». Когда мы встретимся в Испании, я покажу тебе ту футболку. То сокровище. Хотя нет большего сокровища, чем наша дружба. Мы были разделены, но всегда были вместе, наша дружба была выше клубов и футболок.

Это было прекрасное путешествие, мы с тобой побывали в каждом уголке планеты. Смотри, мы сейчас в Тосу, играем в футбол. Здесь ты встретишь меня и Давида Вилью. А потом поедешь домой, где тебя будет ждать твоя семья. Насладись этим моментом и будь счастлив.

И все же это так странно, Фернандо, ты еще не ушел, а я уже скучаю.