Футболисты «Ислочи» проиграли «Слуцку», «Дняпро» одолел «Минск» и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси

Сегодня в поединке 19-го тура могилевчане одолели на своем поле гостей из «Минска» с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на 62-й минуте забил Дмитрий Игнатенко.

На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» с таким же счетом уступили «Слуцку». Единственный мяч в этой встрече забил Артем Сердюк, отличившийся на 77-й минуте.

В субботу, 24 августа, лидер первенства брестское «Динамо» сыграет дома с минским «Энергетиком-БГУ», который не выигрывает уже в трех турах кряду. В этот же день «Витебск» на своей арене встретится с гродненским «Неманом».

Еще три поединка состоятся 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проэкзаменует мозырскую «Славию», занимающий третье место «Шахтер» в Солигорске примет гостей из «Гомеля», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с «Городеей», которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское «Динамо».

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