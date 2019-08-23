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23 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» проиграли «Слуцку», «Дняпро» одолел «Минск» и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского клуба «Дняпро» прервали серию из 6 поражений подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 19-го тура могилевчане одолели на своем поле гостей из «Минска» с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на 62-й минуте забил Дмитрий Игнатенко.

На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» с таким же счетом уступили «Слуцку». Единственный мяч в этой встрече забил Артем Сердюк, отличившийся на 77-й минуте.

В субботу, 24 августа, лидер первенства брестское «Динамо» сыграет дома с минским «Энергетиком-БГУ», который не выигрывает уже в трех турах кряду. В этот же день «Витебск» на своей арене встретится с гродненским «Неманом».

Еще три поединка состоятся 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проэкзаменует мозырскую «Славию», занимающий третье место «Шахтер» в Солигорске примет гостей из «Гомеля», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с «Городеей», которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское «Динамо».

Положение в лидирующей группе:

«Динамо» (Брест) — 42 очка (17 матчей), БАТЭ — 40 (16), «Шахтер» — 37 (16). Замыкает турнирную таблицу минское «Торпедо», завершившее сезон из-за финансовых проблем, на 15-й позиции «Дняпро», у которого 13 очков, на 4 балла больше у футболистов «Гомеля».

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