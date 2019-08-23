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23 августа, источник: Спорт-Экспресс

Bild: Левандовски согласился продлить контракт с «Баварией» после аренды Коутинью

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласился продлить контракт с клубом.

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Источник: AP 2019

Как сообщает Bild, детали сделки 31-летий поляк согласовал с руководством мюнхенского клуба. Якобы его убедила аренда у «Барселоны» Филиппе Коутинью, поскольку ранее Левандовски требовал от «Баварии» усиления состава.

Новый контракт Левандовски должен быть рассчитан до 2023 года. Он играет за «Баварию» с 2014 года и забил 194 мяча в 245 матчах.

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