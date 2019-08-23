Bild: Левандовски согласился продлить контракт с «Баварией» после аренды Коутинью

Как сообщает Bild, детали сделки 31-летий поляк согласовал с руководством мюнхенского клуба. Якобы его убедила аренда у «Барселоны» Филиппе Коутинью, поскольку ранее Левандовски требовал от «Баварии» усиления состава.

Новый контракт Левандовски должен быть рассчитан до 2023 года. Он играет за «Баварию» с 2014 года и забил 194 мяча в 245 матчах.