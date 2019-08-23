Сын Сёмина покинул пост наставника эстонской команды после 2,5 месяца работы

«Андрей Юрьевич Сёмин — больше не главный тренер “Нарва Транс”. Контракт расторгнут по семейным обстоятельствам. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Под руководством Андрея Сёмина «Нарва Транс» провела 14 матчей во всех турнирах. Команда потерпела 8 поражений, одержала 4 победы и 2 раза сыграла вничью.