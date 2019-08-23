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23 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» обыграла на выезде «Гранаду» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Футболисты «Севильи» на выезде переиграли «Гранаду» в матче второго тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 52-й минуте Жоан Жордан.

«Севилья» одержала вторую победу подряд на старте нового сезона, «Гранада» набрала в первых двух матчах одно очко.

Гранада
0:1
Первый тайм: 0:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 223.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесХулен Лопетеги
Голы
Хоан Хордан52′
Составы команд
1Руй Силва
1Томаш Вацлик
6Херман Санчес
45+5′
6Даниэл Каррису
16Виктор Диас
16Гонсалес Хесус Навас
17Хоакин Хосе Кини
20Диегу Карлос
22Домингуш Дуарте
25Фернанду Режес
61′
10Антонио Пуэртас
5Лукас Окампос
19Анхель Санчес Монторо
8Нолито
9Роберто Сольдадо
19Люк де Йонг
8Ян Брайс
85′
23Серхио Регилон
20′
20Адриан Рамос
18Серхио Эскудеро
14Феде Вико
60′
10Эвер Банега
64′
24Карлос Фернандес
17Неманья Гудель
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
59′
24Хоан Хордан
86′
23Дарвин Мачис
22Франко Васкес
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
0Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
13Фолы14
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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