«Севилья» обыграла на выезде «Гранаду» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Футболисты «Севильи» на выезде переиграли «Гранаду» в матче второго тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Футболисты «Севильи» на выезде переиграли «Гранаду» в матче второго тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 52-й минуте Жоан Жордан.
«Севилья» одержала вторую победу подряд на старте нового сезона, «Гранада» набрала в первых двух матчах одно очко.
|Диего Мартинес
|Хулен Лопетеги
|Хоан Хордан
|52′
|1
|Руй Силва
|1
|Томаш Вацлик
|6
|Херман Санчес
45+5′
|6
|Даниэл Каррису
|16
|Виктор Диас
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|17
|Хоакин Хосе Кини
|20
|Диегу Карлос
|22
|Домингуш Дуарте
|25
|Фернанду Режес
61′
|10
|Антонио Пуэртас
|5
|Лукас Окампос
|19
|Анхель Санчес Монторо
|8
|Нолито
|9
|Роберто Сольдадо
|19
|Люк де Йонг
|8
|Ян Брайс
85′
|23
|Серхио Регилон
20′
|20
|Адриан Рамос
|18
|Серхио Эскудеро
|14
|Феде Вико
60′
|10
|Эвер Банега
64′
|24
|Карлос Фернандес
|17
|Неманья Гудель
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
59′
|24
|Хоан Хордан
86′
|23
|Дарвин Мачис
|22
|Франко Васкес
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)