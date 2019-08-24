Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Вильярреал
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Астон Вилла
Эвертон
20
Футбол. Зарубежный
23.08
Кельн
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
23.08
Гранада
Севилья
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Челси
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
00:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кёльном» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.

Наверх

Встреча в Кёльне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Доминика Дрекслера (29-я минута) дортмундцы ответили точными ударами Джейдона Санчо (70-я), Аршафа Хакими (86-я) и Пако Алькасера (90-я).

«Боруссия», одержавшая вторую победу на старте чемпионата, в третьем туре 31 августа сыграет в гостях с «Унион Берлин». «Кельн», потерпевший второе поражение, в этот же день на выезде сыграет с «Фрайбургом».

Кельн
1:3
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 223.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Ахим БайерлорцерЛюсьен Фавр
Голы
Доминик Дрекслер(Эйе Скири)29′
Джейдон Санчо(Торган Азар)70′
Ашраф Хакими(Лукаш Пищек)86′
Пако Алькасер(Джейдон Санчо)90+4′
Составы команд
1Тимо Хорн
1Роман Бюрки
5Рафаэль Кцихос
15Матс Хуммельс
14Йонас Хектор
16Мануэль Аканджи
19Кингсли Эхизибуэ
90′
26Лукаш Пищек
58′
33Себастьян Борнау
7Джейдон Санчо
8Биргер Верстрате
45+1′
11Марко Ройс
24Доминик Дрекслер
28Аксель Витсель
28Эйе Скири
9Пако Алькасер
11Кингсли Шиндлер
74′
14Нико Шульц
62′
30Флориан Кайнц
5Ашраф Хакими
15Джон Кордоба
55′
23Торган Азар
85′
9Симон Теродде
34Якоб Брун Ларсен
27Антони Модест
81′
33Юлиан Вайгль
62′
6Марко Хегер
19Юлиан Брандт
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)14
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
12Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Дингерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кельн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-модель из Казахстана, на которой тайно женился чемпион мира
Татьяна Тарасова: Медведевой с самодеятельностью надо заканчивать
Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Торрес провел последний матч в футболе. Иньеста отдал суперпас
Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова
Стали известны финансовые требования Неймара к «Барсе» и «Реалу»
Кузнецов и еще 10 спортсменов, которые попались на кокаине
Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
Тренер сборной России дисквалифицирован за жест с узкими глазами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь