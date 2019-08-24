Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата Германии

Встреча в Кёльне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Доминика Дрекслера (29-я минута) дортмундцы ответили точными ударами Джейдона Санчо (70-я), Аршафа Хакими (86-я) и Пако Алькасера (90-я).

«Боруссия», одержавшая вторую победу на старте чемпионата, в третьем туре 31 августа сыграет в гостях с «Унион Берлин». «Кельн», потерпевший второе поражение, в этот же день на выезде сыграет с «Фрайбургом».