Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кёльном» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кёльном» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кёльне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Доминика Дрекслера (29-я минута) дортмундцы ответили точными ударами Джейдона Санчо (70-я), Аршафа Хакими (86-я) и Пако Алькасера (90-я).
«Боруссия», одержавшая вторую победу на старте чемпионата, в третьем туре 31 августа сыграет в гостях с «Унион Берлин». «Кельн», потерпевший второе поражение, в этот же день на выезде сыграет с «Фрайбургом».
|Ахим Байерлорцер
|Люсьен Фавр
|Доминик Дрекслер(Эйе Скири)
|29′
|Джейдон Санчо(Торган Азар)
|70′
|Ашраф Хакими(Лукаш Пищек)
|86′
|Пако Алькасер(Джейдон Санчо)
|90+4′
|1
|Тимо Хорн
|1
|Роман Бюрки
|5
|Рафаэль Кцихос
|15
|Матс Хуммельс
|14
|Йонас Хектор
|16
|Мануэль Аканджи
|19
|Кингсли Эхизибуэ
90′
|26
|Лукаш Пищек
58′
|33
|Себастьян Борнау
|7
|Джейдон Санчо
|8
|Биргер Верстрате
45+1′
|11
|Марко Ройс
|24
|Доминик Дрекслер
|28
|Аксель Витсель
|28
|Эйе Скири
|9
|Пако Алькасер
|11
|Кингсли Шиндлер
74′
|14
|Нико Шульц
62′
|30
|Флориан Кайнц
|5
|Ашраф Хакими
|15
|Джон Кордоба
55′
|23
|Торган Азар
85′
|9
|Симон Теродде
|34
|Якоб Брун Ларсен
|27
|Антони Модест
81′
|33
|Юлиан Вайгль
62′
|6
|Марко Хегер
|19
|Юлиан Брандт
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кристиан Дингерт(Германия)