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00:17 (мск), источник: Sport24

Отца Джордана Ларссона захейтили фанаты клуба, который он тренировал. Пришлось подавать в отставку

Легендарный Хенрик Ларссон ушел из родной команды уже во второй раз.

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Пока что Джордан Ларссон с трудом адаптируется в «Спартаке». Он редко попадает игру и пока что проигрывает конкуренцию за место в основе. Но у его отца, Хенрика Ларссона, проблемы посерьезнее.

Два месяца назад он возглавил шведский «Хельсинборг», но у Хенрика как-то сразу не задалось — в девяти матчах команда победила всего дважды, столько же раз сыграла вничью и пять раз проиграла. Болельщики в соцсетях устроили главному тренеру полномасштабную травлю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Особо иронично, что Хенрик — легенда «Хельсинборга». Здесь он начинал и заканчивал карьеру. Но, судя по всему, никакой индульгенции за слабые результаты это ему не дало. Ларссона увольняют из «Хельсинборга» уже второй раз.

«Очень печально, что так произошло, — говорит председатель совета директоров “Хельсинборга” Кристер Азелиус. — Мы с большой серьезностью относимся к оскорблениям в адрес игроков и тренеров, потому будем разбираться».

Ларссону уже приходилось покидать «Хельсинборг» из-за конфликта с фанатами. В 2016 году они напали на его сына Джордана. Видимо, не судьба.

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