Отца Джордана Ларссона захейтили фанаты клуба, который он тренировал. Пришлось подавать в отставку
Легендарный Хенрик Ларссон ушел из родной команды уже во второй раз.
Легендарный Хенрик Ларссон ушел из родной команды уже во второй раз.
Пока что Джордан Ларссон с трудом адаптируется в «Спартаке». Он редко попадает игру и пока что проигрывает конкуренцию за место в основе. Но у его отца, Хенрика Ларссона, проблемы посерьезнее.
Два месяца назад он возглавил шведский «Хельсинборг», но у Хенрика
Особо иронично, что Хенрик — легенда «Хельсинборга». Здесь он начинал и заканчивал карьеру. Но, судя по всему, никакой индульгенции за слабые результаты это ему не дало. Ларссона увольняют из «Хельсинборга» уже второй раз.
«Очень печально, что так произошло, — говорит председатель совета директоров “Хельсинборга” Кристер Азелиус. — Мы с большой серьезностью относимся к оскорблениям в адрес игроков и тренеров, потому будем разбираться».
Ларссону уже приходилось покидать «Хельсинборг»