«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футболисты «Астон Виллы» победили «Эвертон» в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футболисты «Астон Виллы» победили «Эвертон» в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уэсли (22-я минута) и Ануар
«Астон Вилла», одержавшая первую победу после возвращения в английскую
|Дин Смит
|Марку Силва
|Мораес Феррейра Уэсли(Хосе Игнасио Хота)
|21′
|Анвар Эль-Гази(Джон Макгинн)
|90+5′
|1
|Том Хитон
|1
|Джордан Пикфорд
|3
|Нил Тэйлор
|5
|Майкл Кин
|22
|Бьорн Энгелс
|12
|Люка Динь
|24
|Фредерик Гильбер
5′
|13
|Йерри Мина
|40
|Тайрон Мингс
|23
|Шеймус Коулман
85′
|6
|Дуглас Луис
|18
|Морган Шнейдерлен
|7
|Джон Макгинн
|21
|Андре Гомеш
80′
|10
|Джек Грилиш
|9
|Доминик Калверт-Льюин
52′
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
|10
|Гильфи Сигурдссон
61′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
85′86′
|17
|Алекс Ивоби
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|7
|Ришарлисон
78′
|23
|Хосе Игнасио Хота
77′
|11
|Тео Уолкотт
|21
|Анвар Эль-Гази
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
62′
|27
|Мойзе Кин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|18
|8
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)