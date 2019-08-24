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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футболисты «Астон Виллы» победили «Эвертон» в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уэсли (22-я минута) и Ануар Эль-Гази (90+5-я).

«Астон Вилла», одержавшая первую победу после возвращения в английскую премьер-лигу, следующий матч проведет 31 августа в гостях с «Кристал Пэлас». «Эвертон» 1 сентября примет «Вулверхэмптон».

Астон Вилла
2:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 323.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитМарку Силва
Голы
Мораес Феррейра Уэсли(Хосе Игнасио Хота)21′
Анвар Эль-Гази(Джон Макгинн)90+5′
Составы команд
1Том Хитон
1Джордан Пикфорд
3Нил Тэйлор
5Майкл Кин
22Бьорн Энгелс
12Люка Динь
24Фредерик Гильбер
5′
13Йерри Мина
40Тайрон Мингс
23Шеймус Коулман
85′
6Дуглас Луис
18Морган Шнейдерлен
7Джон Макгинн
21Андре Гомеш
80′
10Джек Грилиш
9Доминик Калверт-Льюин
52′
9Мораес Феррейра Уэсли
10Гильфи Сигурдссон
61′
17Махмуд Хассан Трезеге
85′86′
17Алекс Ивоби
27Ахмед Эль-Мохамади
7Ришарлисон
78′
23Хосе Игнасио Хота
77′
11Тео Уолкотт
21Анвар Эль-Гази
20Анисиу Калдейра Бернард
62′
27Мойзе Кин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)12
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
0Угловые6
10Фолы18
8Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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