Владелец «Бери» договорился о продаже клуба до дедлайна исключения из лиги

Новым владельцем клуба стала футбольная аналитическая компания, чьи руководители подтвердили факт сделки агентству. Как отметил один из представителей «Бери» Джеймс Фрит, теперь у правления EFL нет оснований для того, чтобы не дать клубу новую отсрочку.

«Бери», который был основан в 1885 году и является одним из старейших клубов Англии, должен был быть исключен из состава EFL, отвечающей за проведение первенства страны во всех профессиональных дивизионах кроме премьер-лиги, если бы руководство команды не предоставило гарантии погашения долгов и финансового развития клуба до 23:59 пятницы (1:59 мск).