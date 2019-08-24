Владелец «Бери» договорился о продаже клуба до дедлайна исключения из лиги

Новым владельцем клуба стала футбольная аналитическая компания, чьи руководители подтвердили факт сделки агентству. Как отметил один из представителей «Бери» Джеймс Фрит, теперь у правления EFL нет оснований для того, чтобы не дать клубу новую отсрочку.
«Бери», который был основан в 1885 году и является одним из старейших клубов Англии, должен был быть исключен из состава EFL, отвечающей за проведение первенства страны во всех профессиональных дивизионах кроме премьер-лиги, если бы руководство команды не предоставило гарантии погашения долгов и финансового развития клуба до 23:59 пятницы (1:59 мск).
«Бери» по итогам прошлого сезона занял второе место в первенстве Лиги 2 — четвертого по силе дивизиона английского футбола — и заслужил повышение в классе, но в новом сезоне команда из-за проблем с финансами не вышла ни на один матч в первых четырех турах Лиги 1 и уже была наказана лишением 12 очков.