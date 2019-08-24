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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владелец «Бери» договорился о продаже клуба до дедлайна исключения из лиги

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Владелец футбольного клуба «Бери» Стивен Дейл успел договориться о его продаже до дедлайна, по истечении которого команду должны были исключить из состава Английской футбольной лиги (EFL) и снять с первенства страны, сообщает Би-би-си.

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Новым владельцем клуба стала футбольная аналитическая компания, чьи руководители подтвердили факт сделки агентству. Как отметил один из представителей «Бери» Джеймс Фрит, теперь у правления EFL нет оснований для того, чтобы не дать клубу новую отсрочку.

«Бери», который был основан в 1885 году и является одним из старейших клубов Англии, должен был быть исключен из состава EFL, отвечающей за проведение первенства страны во всех профессиональных дивизионах кроме премьер-лиги, если бы руководство команды не предоставило гарантии погашения долгов и финансового развития клуба до 23:59 пятницы (1:59 мск).

«Бери» по итогам прошлого сезона занял второе место в первенстве Лиги 2 — четвертого по силе дивизиона английского футбола — и заслужил повышение в классе, но в новом сезоне команда из-за проблем с финансами не вышла ни на один матч в первых четырех турах Лиги 1 и уже была наказана лишением 12 очков.

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