СМИ: «Реал» предложит ПСЖ за футболиста Неймара двух игроков и €120 млн

Источник: Reuters

Серб Йович стал игроком «Реала» в текущее трансферное окно, перейдя из немецкого «Айнтрахта» за €60 млн. Однако, по информации источника, 21-летний форвард не зарекомендовал себя за время летних сборов, поэтому руководство клуба рассматривало вариант с арендой футболиста. Навас же, ставший после прихода бельгийца Тибо Куртуа запасным голкипером, сам обращался с просьбой продать его в другую команду. При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько заявлял журналистам, что 32-летний голкипер останется в клубе.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Ранее мадридцы предлагали парижанам в обмен на 27-летнего бразильца полузащитников Гарета Бэйла, Луку Модрича и Иско. Однако ни один из игроков не заинтересовал руководство французской команды.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.