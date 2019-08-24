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12:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» предложит ПСЖ за футболиста Неймара двух игроков и €120 млн

ТАСС, 24 августа. Испанский футбольный клуб «Реал» предложит французскому «Пари Сен-Жермен» голкипера Кейлора Наваса, нападающего Луку Йовича и €120 млн за форварда Неймара. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на издание Sportski Zurnal.

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Источник: Reuters

Серб Йович стал игроком «Реала» в текущее трансферное окно, перейдя из немецкого «Айнтрахта» за €60 млн. Однако, по информации источника, 21-летний форвард не зарекомендовал себя за время летних сборов, поэтому руководство клуба рассматривало вариант с арендой футболиста. Навас же, ставший после прихода бельгийца Тибо Куртуа запасным голкипером, сам обращался с просьбой продать его в другую команду. При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько заявлял журналистам, что 32-летний голкипер останется в клубе.

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Ранее мадридцы предлагали парижанам в обмен на 27-летнего бразильца полузащитников Гарета Бэйла, Луку Модрича и Иско. Однако ни один из игроков не заинтересовал руководство французской команды.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

За «Барселону» нападающий выступал с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу — Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

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