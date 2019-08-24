Ван Дейк подпишет новый контракт и в два раза увеличит зарплату
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в ближайшее время подпишет новый контракт, сообщает 90min.
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в ближайшее время подпишет новый контракт, сообщает 90min.
Игрок увеличит зарплату в два раза и будет получать 250 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 125.
Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из «Саутгемптона» и помог клубу выиграть Лигу чемпионов. Он включен в тройку претендентов на титул игрока года УЕФА.