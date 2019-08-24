«Астана» перенесла матч КПЛ из-за «повышенной нагрузки» с Лигой Европы
По договоренности между футбольными клубами «Астана» и «Окжетпес» матч 25-го тура казахстанской
По договоренности между футбольными клубами «Астана» и «Окжетпес» матч 25-го тура казахстанской
«Футбольный клуб «Астана» благодарит руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Окжетпес» и другие клубы Казахстана за понимание ситуации с повышенной нагрузкой на игроков основного состава столичной команды, связанной с участием в квалификации Лиги Европы!
ФК «Астана» благодарит за поддержку, которую оказывают все казахстанские клубы, и за помощь в подготовке к ответственным матчам Лиги Европы, в свою очередь мы также желаем всем казахстанским командам успешного третьего круга
Добавим, что 29 августа в Борисове «Астане» предстоит провести ответный матч с местным БАТЭ в рамках раунда
Победитель пары сыграет в групповом раунде Лиги Европы.