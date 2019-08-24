«Астана» перенесла матч КПЛ из-за «повышенной нагрузки» с Лигой Европы

«Футбольный клуб «Астана» благодарит руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Окжетпес» и другие клубы Казахстана за понимание ситуации с повышенной нагрузкой на игроков основного состава столичной команды, связанной с участием в квалификации Лиги Европы!

ФК «Астана» благодарит за поддержку, которую оказывают все казахстанские клубы, и за помощь в подготовке к ответственным матчам Лиги Европы, в свою очередь мы также желаем всем казахстанским командам успешного третьего круга премьер-лиги! — говорится в сообщении столичного клуба.

Добавим, что 29 августа в Борисове «Астане» предстоит провести ответный матч с местным БАТЭ в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра команд, прошедшая 22 августа в Нур-Султане, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.