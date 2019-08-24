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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» перенесла матч КПЛ из-за «повышенной нагрузки» с Лигой Европы

По договоренности между футбольными клубами «Астана» и «Окжетпес» матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги, который должен был состояться 1 сентября 2019 года, перенесен на более поздний срок.

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«Футбольный клуб «Астана» благодарит руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Окжетпес» и другие клубы Казахстана за понимание ситуации с повышенной нагрузкой на игроков основного состава столичной команды, связанной с участием в квалификации Лиги Европы!

ФК «Астана» благодарит за поддержку, которую оказывают все казахстанские клубы, и за помощь в подготовке к ответственным матчам Лиги Европы, в свою очередь мы также желаем всем казахстанским командам успешного третьего круга премьер-лиги! — говорится в сообщении столичного клуба.

Добавим, что 29 августа в Борисове «Астане» предстоит провести ответный матч с местным БАТЭ в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра команд, прошедшая 22 августа в Нур-Султане, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Победитель пары сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

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