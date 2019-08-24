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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Норвича» повторил голевой рекорд Погребняка в Англии

Нападающий «Норвича» Теему Пукки стал вторым футболистом в истории, забившим пять голов в трех первых матчах английской премьер-лиги.

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Источник: Reuters

Сперва он отличился в игре с «Ливерпулем» (1:4), затем сделал хет-трик во встрече с «Ньюкаслом» (3:1). В эти минуты «Норвич» играет с «Челси», Пукки сравнял счет в первом тайме — этот гол стал для него пятым.

Примечательно, что первым футболистом, кто смог добиться такого результата в АПЛ, стал россиянин Павел Погребняк. В составе «Фулхэма» в 2012 году он также забил 5 голов в стартовых трех матчах. Сперва он забил на 16-й минуте в дебютном матче против «Стоук Сити» (2:1), затем стал автором единственного мяча во встрече с «КПР» (1:0) и наконец оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона» (5:0).

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