«Челси» одержал первую победу в АПЛ
«Челси» обыграл «Норвич» на выезде в матче третьего тура Английской
«Челси» обыграл «Норвич» на выезде в матче третьего тура Английской
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме команды дважды обменялись голами: у синих отличились Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, в составе «канареек» голы на свой счет записали Тиэму Пукки и Тодд Кантвелл. После перерыва Абрахам оформил дубль и принес своей команде победу.
Для «Челси» победа стала первой в сезоне. В активе синих четыре очка, они занимают десятое место в турнирной таблице. «Норвич» набрал три балла и располагается на 13-й позиции.
|Даниэль Фарке
|Фрэнк Лэмпард
|Тодд Кантуэлл(Теему Пукки)
|6′
|Тэмми Абрахам(Сесар Аспиликуэта)
|3′
|Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)
|30′
|Мэйсон Маунт(Кристиан Пулишич)
|17′
|Тэмми Абрахам(Матео Ковачич)
|68′
|1
|Тим Крул
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Макс Ааронс
|4
|Андреас Кристенсен
|4
|Бен Годфри
|15
|Курт Зума
|5
|Грант Хэнли
|28
|Сесар Аспиликуэта
|12
|Джамал Льюис
|33
|Эмерсон
|14
|Тодд Кантуэлл
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
33′
|17
|Эмилиано Буэндия
|8
|Росс Баркли
|22
|Теему Пукки
|17
|Матео Ковачич
|10
|Мориц Ляйтнер
81′
|19
|Мэйсон Маунт
90′
|8
|Марио Вранчич
|3
|Маркос Алонсо
|18
|Марко Штиперманн
43′81′
|9
|Тэмми Абрахам
75′
|23
|Кенни Маклин
|18
|Оливье Жиру
|19
|Том Трибулль
81′
|22
|Кристиан Пулишич
84′
|32
|Деннис Србени
|10
|Виллиан
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|23
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)