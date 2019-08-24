«Челси» одержал первую победу в АПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме команды дважды обменялись голами: у синих отличились Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, в составе «канареек» голы на свой счет записали Тиэму Пукки и Тодд Кантвелл. После перерыва Абрахам оформил дубль и принес своей команде победу.