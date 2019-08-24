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16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» одержал первую победу в АПЛ

«Челси» обыграл «Норвич» на выезде в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме команды дважды обменялись голами: у синих отличились Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, в составе «канареек» голы на свой счет записали Тиэму Пукки и Тодд Кантвелл. После перерыва Абрахам оформил дубль и принес своей команде победу.

Для «Челси» победа стала первой в сезоне. В активе синих четыре очка, они занимают десятое место в турнирной таблице. «Норвич» набрал три балла и располагается на 13-й позиции.

Норвич
2:3
Первый тайм: 2:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 324.08.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеФрэнк Лэмпард
Голы
Тодд Кантуэлл(Теему Пукки)6′
Тэмми Абрахам(Сесар Аспиликуэта)3′
Теему Пукки(Эмилиано Буэндия)30′
Мэйсон Маунт(Кристиан Пулишич)17′
Тэмми Абрахам(Матео Ковачич)68′
Составы команд
1Тим Крул
1Кепа Аррисабалага
2Макс Ааронс
4Андреас Кристенсен
4Бен Годфри
15Курт Зума
5Грант Хэнли
28Сесар Аспиликуэта
12Джамал Льюис
33Эмерсон
14Тодд Кантуэлл
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
33′
17Эмилиано Буэндия
8Росс Баркли
22Теему Пукки
17Матео Ковачич
10Мориц Ляйтнер
81′
19Мэйсон Маунт
90′
8Марио Вранчич
3Маркос Алонсо
18Марко Штиперманн
43′81′
9Тэмми Абрахам
75′
23Кенни Маклин
18Оливье Жиру
19Том Трибулль
81′
22Кристиан Пулишич
84′
32Деннис Србени
10Виллиан
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)23
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
9Фолы9
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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