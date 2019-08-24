Пенальти на 100-й минуте помог «Ордабасы» победить «Шахтер» и обойти «Астану» в КПЛ

Игра на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме зрители увидели один гол. Его автором стал сенегальский хавбек «Ордабасы» Абдуллаи Диакате, который реализовал пенальти на 22-й минуте.

Во втором тайме «Шахтер», благодаря удачной замене, не только отыгрался, но и повел в счете. Дублем отметился форвард сборной Уганды Кизито Лувага, который забил на 50-й и 59-й минутах.

Сравнять счет «Ордабасы» помог Алексей Щеткин. Форвард сборной Казахстана отличился на 70-й минуте и забил свой четвертый гол в сезоне.

Исход же матча решился на 100-й минуте, когда Диакате реализовал второй пенальти и оформил дубль. При этом назначение одиннадцатиметрового вызвало потасовку — на поле вышли даже бойцы Нацгвардии.

C 46 очками «Ордабасы» идет третьим, отставая на три балла от лидирующего «Тобола» и опережая на один — «Астану», которая провела на два матча меньше. С 33 очками на седьмом месте остался «Шахтер».