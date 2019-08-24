Пенальти на 100-й минуте помог «Ордабасы» победить «Шахтер» и обойти «Астану» в КПЛ
Шымкентский «Ордабасы» победил карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 24-го тура казахстанской
Шымкентский «Ордабасы» победил карагандинский «Шахтер» в домашнем матче 24-го тура казахстанской
Игра на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова завершилась со счетом 3:2.
В первом тайме зрители увидели один гол. Его автором стал сенегальский хавбек «Ордабасы» Абдуллаи Диакате, который реализовал пенальти на 22-й минуте.
Во втором тайме «Шахтер», благодаря удачной замене, не только отыгрался, но и повел в счете. Дублем отметился форвард сборной Уганды Кизито Лувага, который забил на 50-й и 59-й минутах.
Сравнять счет «Ордабасы» помог Алексей Щеткин. Форвард сборной Казахстана отличился на 70-й минуте и забил свой четвертый гол в сезоне.
Исход же матча решился на 100-й минуте, когда Диакате реализовал второй пенальти и оформил дубль. При этом назначение одиннадцатиметрового вызвало потасовку — на поле вышли даже бойцы Нацгвардии.
C 46 очками «Ордабасы» идет третьим, отставая на три балла от лидирующего «Тобола» и опережая на один — «Астану», которая провела на два матча меньше. С 33 очками на седьмом месте остался «Шахтер».
В параллельном матче «Тобол» со счетом 2:0 обыграл «Атырау». Завтра, 25 августа, пройдут остальные четыре игры 24-го тура: в 19:00 по времени