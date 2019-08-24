«Тобол» победил «Атырау» и сместил «Кайрат» на второе место в КПЛ

Игра проходила сегодня, 24 августа, и завершилась со счетом 2:0.

Победу «Тобола» принесли голы защитников: на 32-й минуте забил Султан Абилгазы, а на 71-й отличился Дмитрий Мирошниченко.

Для «Тобола» эта победа стала 15-й в КПЛ, а «Атырау» потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл «Кайрат», а «нефтяники» с 18 очками идут десятыми.