«Тобол» победил «Атырау» и сместил «Кайрат» на второе место в КПЛ
Костанайский «Тобол» победил «Атырау» в домашнем матче 24-го тура казахстанской
Костанайский «Тобол» победил «Атырау» в домашнем матче 24-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 24 августа, и завершилась со счетом 2:0.
Победу «Тобола» принесли голы защитников: на 32-й минуте забил Султан Абилгазы, а на 71-й отличился Дмитрий Мирошниченко.
Для «Тобола» эта победа стала 15-й в КПЛ, а «Атырау» потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл «Кайрат», а «нефтяники» с 18 очками идут десятыми.
В параллельном матче «Ордабасы» со счетом 3:2 победил «Шахтер». Завтра, 25 августа, пройдут остальные игры тура: в 19:00 по времени