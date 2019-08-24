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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Атырау» и сместил «Кайрат» на второе место в КПЛ

Костанайский «Тобол» победил «Атырау» в домашнем матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 24 августа, и завершилась со счетом 2:0.

Победу «Тобола» принесли голы защитников: на 32-й минуте забил Султан Абилгазы, а на 71-й отличился Дмитрий Мирошниченко.

Для «Тобола» эта победа стала 15-й в КПЛ, а «Атырау» потерпел 12-е поражение. С 49 очками костанайцы вернулись на первое место, опережая на один балл «Кайрат», а «нефтяники» с 18 очками идут десятыми.

В параллельном матче «Ордабасы» со счетом 3:2 победил «Шахтер». Завтра, 25 августа, пройдут остальные игры тура: в 19:00 по времени Нур-Султана стартуют встречи «Кайсар» — «Жетысу» и «Астана» — «Тараз», а в 20:00 — «Кайрат» — «Окжетпес» и «Актобе» — «Иртыш».

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