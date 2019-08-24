Бойцы Нацгвардии вышли на поле для защиты судьи от игроков «Шахтера» после назначения пенальти на 96-й минуте
Бойцы Нацгвардии вышли на поле в концовке матче 24-го тура казахстанской
Бойцы Нацгвардии вышли на поле в концовке матче 24-го тура казахстанской
Это случилось в компенсированное время матча, который прошел сегодня, 24 августа, в Шымкенте. На 96-й минуте при счете 2:2 главный судья Булат Сариев из Уральска назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игроки и тренеры выражали недовольство и окружили арбитра.
В итоге пробить пенальти хавбек «Ордабасы» Абдулаи Диакате смог на 100-й минуте. Сенегалец реализовал второй одиннадцатиметровой за игры и принес команде победу — 3:2.