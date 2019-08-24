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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Бойцы Нацгвардии вышли на поле для защиты судьи от игроков «Шахтера» после назначения пенальти на 96-й минуте

Бойцы Нацгвардии вышли на поле в концовке матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги между «Ордабасы» и «Шахтером», передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось в компенсированное время матча, который прошел сегодня, 24 августа, в Шымкенте. На 96-й минуте при счете 2:2 главный судья Булат Сариев из Уральска назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игроки и тренеры выражали недовольство и окружили арбитра.

В итоге пробить пенальти хавбек «Ордабасы» Абдулаи Диакате смог на 100-й минуте. Сенегалец реализовал второй одиннадцатиметровой за игры и принес команде победу — 3:2.

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