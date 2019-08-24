Бойцы Нацгвардии вышли на поле для защиты судьи от игроков «Шахтера» после назначения пенальти на 96-й минуте

Это случилось в компенсированное время матча, который прошел сегодня, 24 августа, в Шымкенте. На 96-й минуте при счете 2:2 главный судья Булат Сариев из Уральска назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игроки и тренеры выражали недовольство и окружили арбитра.