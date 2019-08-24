«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 93-й минуте
В матче 3-го тура английской
В матче 3-го тура английской
Автором первого гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи защитника Джеффри Шлуппа. В середине второго тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 89-й минуте отличился хавбек «красных дьяволов» Даниэль Джеймс, голевой пас отдал форвард Антони Марсьяль. Победу гостям принёс защитник Патрик ван Анхольт на 93-й минуте.
|Уле Гуннар Сульшер
|Рой Ходжсон
|Дэниэл Джеймс(Антони Марсьяль)
|89′
|Джордан Айю(Джеффри Шлупп)
|32′
|Патрик ван Анхолт
|90+3′
|Маркус Рэшфорд
|70′
|1
|Давид де Хеа
|31
|Висенте Гуаита
86′
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Джоэл Уорд
|5
|Гарри Магуайр
|3
|Патрик ван Анхолт
|29
|Аарон Ван-Биссака
46′
|24
|Гэри Кэйхилл
41′
|6
|Поль Погба
|34
|Мартин Келли
|9
|Антони Марсьяль
|4
|Лука Миливоевич
38′
|10
|Маркус Рэшфорд
|18
|Джеймс Макартур
|21
|Дэниэл Джеймс
71′
|11
|Вильфрид Заа
79′
|23
|Люк Шоу
34′
|8
|Шейку Куяте
83′
|18
|Эшли Янг
|22
|Джеймс Маккарти
|39
|Скотт Мактоминэй
85′
|15
|Джеффри Шлупп
80′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|10
|Эндрос Таунсенд
|14
|Джесси Лингард
56′
|9
|Джордан Айю
75′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|17
|Кристиан Бентеке
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)