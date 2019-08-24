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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 93-й минуте

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: AP 2019

Автором первого гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи защитника Джеффри Шлуппа. В середине второго тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 89-й минуте отличился хавбек «красных дьяволов» Даниэль Джеймс, голевой пас отдал форвард Антони Марсьяль. Победу гостям принёс защитник Патрик ван Анхольт на 93-й минуте.

Результаты других матчей 3-го тура чемпионата Англии

  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» — 0:2.
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1:2.
  • «Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:3.
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Манчестер Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 324.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРой Ходжсон
Голы
Дэниэл Джеймс(Антони Марсьяль)89′
Джордан Айю(Джеффри Шлупп)32′
Патрик ван Анхолт90+3′
Нереализованные пенальти
Маркус Рэшфорд70′
Составы команд
1Давид де Хеа
31Висенте Гуаита
86′
2Виктор Линделеф
2Джоэл Уорд
5Гарри Магуайр
3Патрик ван Анхолт
29Аарон Ван-Биссака
46′
24Гэри Кэйхилл
41′
6Поль Погба
34Мартин Келли
9Антони Марсьяль
4Лука Миливоевич
38′
10Маркус Рэшфорд
18Джеймс Макартур
21Дэниэл Джеймс
71′
11Вильфрид Заа
79′
23Люк Шоу
34′
8Шейку Куяте
83′
18Эшли Янг
22Джеймс Маккарти
39Скотт Мактоминэй
85′
15Джеффри Шлупп
80′
8Хуан Мануэль Мата
10Эндрос Таунсенд
14Джесси Лингард
56′
9Джордан Айю
75′
26Мэйсон Гринвуд
17Кристиан Бентеке
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
8Фолы18
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
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