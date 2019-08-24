Директор «Шахтера»: Судейство Сариева в матче с «Ордабасы» — это преступление против футбола

Игра в Шымкенте завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, а ее исход решил пенальти, который был назначен на 96-й минуте. От недовольства игроков «Шахтера» Сариева спасли бойцы Нацгвардии, а удар с 11 метров был исполнен на 100-й минуте игры.

По словам Урузгалиева, клуб надеется, что Сариев понесет наказание за свою работу. Случившееся он назвал произволом.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками за такой результат. Как всем известно, завтра очень важный день для жителей нашего региона — день щахтера. Мы очень хотели порадовать всех горожан и привезти очки с тяжелого выездного поединка. Но вы сами видели, что творилось на поле, какое было судейство во главе с Булатом Сариевым. Это преступление против футбола.

Карагандинская область, где проживает полтора миллиона человек, эта бригада украла праздник у стольких людей. Как такое возможно? В то время, когда в КФФ во главе с президентом с Адильбеком Джаксыбековым, с генеральном секретарем Азаматом Айтхожиным, ПФЛК во главе с Олжасом Абраевым делает все возможное для развития спорта номер один в стране, во всех отношениях. Но какая-то судейская бригада ставит выше всех и могут творить такой беспредел. У меня нет слов.

Я надеюсь, компетентные люди разберутся с этим произволом, который был сегодня учинен. Еще раз хочу извиниться перед нашими болельщиками. Несмотря на это, после такого нокдауна мы постараемся вас порадовать в ближайших играх. Спасибо, что вы с нами! — сказал Уразалиев.