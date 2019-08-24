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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Парму» в стартовом матче чемпионата Италии

В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2019/20 «Парма» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Источник: Reuters

Автором единственного гола стал защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на 21-й минуте после передачи партнёра по обороне Алекса Сандро. В середине первого тайма мяч в ворота «Пармы» отправил форвард туринцев Криштиану Роналду, однако арбитр отменил гол португальца после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» 31 августа на своём поле примет «Наполи», а «Парма» 1 сентября в гостях сыграет с «Удинезе».

Парма
0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 124.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`АверсаМаурицио Сарри
Голы
Джорджо Кьеллини(Алекс Сандру)21′
Составы команд
1Луиджи Сепе
1Войчех Щенсны
16Венсан Лаурини
2Маттиа Де Шильо
28Риккардо Гальоло
12Алекс Сандру
2Симоне Якопони
3Джорджо Кьеллини
22Бруну Алвеш
19Леонардо Бонуччи
27Жерве Яо Куасси Жервинью
5Миралем Пьянич
90+1′
10Эрнани
45′
14Блез Матюиди
9Роберто Инглезе
7Криштиану Роналду
44Деян Кулушевски
27′57′
21Гонсало Игуаин
83′
26Лука Силигарди
33Федерико Бернардески
88′
17Антонино Барилла
85′
11Дуглас Коста
71′
7Янн Карамо
16Хуан Куадрадо
15Гастон Бругман
77′
6Сами Хедира
53′63′
8Альберто Грасси
25Адриен Рабьо
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
13Фолы15
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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