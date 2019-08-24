«Ювентус» обыграл «Парму» в стартовом матче чемпионата Италии
В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2019/20 «Парма» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2019/20 «Парма» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на 21-й минуте после передачи партнёра по обороне Алекса Сандро. В середине первого тайма мяч в ворота «Пармы» отправил форвард туринцев Криштиану Роналду, однако арбитр отменил гол португальца после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.
Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» 31 августа на своём поле примет «Наполи», а «Парма» 1 сентября в гостях сыграет с «Удинезе».
|Роберто Д`Аверса
|Маурицио Сарри
|Джорджо Кьеллини(Алекс Сандру)
|21′
|1
|Луиджи Сепе
|1
|Войчех Щенсны
|16
|Венсан Лаурини
|2
|Маттиа Де Шильо
|28
|Риккардо Гальоло
|12
|Алекс Сандру
|2
|Симоне Якопони
|3
|Джорджо Кьеллини
|22
|Бруну Алвеш
|19
|Леонардо Бонуччи
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
|5
|Миралем Пьянич
90+1′
|10
|Эрнани
45′
|14
|Блез Матюиди
|9
|Роберто Инглезе
|7
|Криштиану Роналду
|44
|Деян Кулушевски
27′57′
|21
|Гонсало Игуаин
83′
|26
|Лука Силигарди
|33
|Федерико Бернардески
88′
|17
|Антонино Барилла
85′
|11
|Дуглас Коста
71′
|7
|Янн Карамо
|16
|Хуан Куадрадо
|15
|Гастон Бругман
77′
|6
|Сами Хедира
53′63′
|8
|Альберто Грасси
|25
|Адриен Рабьо
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)