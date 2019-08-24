«Ювентус» обыграл «Парму» в стартовом матче чемпионата Италии

Автором единственного гола стал защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на 21-й минуте после передачи партнёра по обороне Алекса Сандро. В середине первого тайма мяч в ворота «Пармы» отправил форвард туринцев Криштиану Роналду, однако арбитр отменил гол португальца после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.