«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

Источник: AP 2019

В составе победителей дублем отметился Мохаммед Салах (49-я и 59-я минуты), второй гол египтянин забил с пенальти, еще один гол на счету Жоэля Матипа (41), у лондонской команды гол на счету Лукаса Торрейры (85).

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«Ливерпуль» не проигрывает «Арсеналу» последние девять матчей кряду (пять побед и четыре ничьи). А на домашнем стадионе «Энфилд» подопечные Юргена Клоппа не проигрывают 42 матча подряд в чемпионатах Англии, одержав 31 победу и 10 раз сыграв вничью. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на домашнем стадионе составляет два года и 123 дня.