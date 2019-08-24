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24 августа, источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 24 августа. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: AP 2019

В составе победителей дублем отметился Мохаммед Салах (49-я и 59-я минуты), второй гол египтянин забил с пенальти, еще один гол на счету Жоэля Матипа (41), у лондонской команды гол на счету Лукаса Торрейры (85).

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«Ливерпуль» не проигрывает «Арсеналу» последние девять матчей кряду (пять побед и четыре ничьи). А на домашнем стадионе «Энфилд» подопечные Юргена Клоппа не проигрывают 42 матча подряд в чемпионатах Англии, одержав 31 победу и 10 раз сыграв вничью. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на домашнем стадионе составляет два года и 123 дня.

В турнирной таблице после трех туров «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков, «Арсенал» идет на втором месте, в активе клуба шесть очков. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бёрнли» 31 августа, «Арсенал» днем позднее примет на своем поле «Тоттенхэм».

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 324.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппУнаи Эмери
Голы
Жоэль Матип(Трент Александр-Арнолд)41′
Лукас Торрейра85′
Мохамед Салах49′
Мохамед Салах(Фабинью)58′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
1Бернд Лено
66Трент Александр-Арнолд
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
26Эндрю Робертсон
18Начо Монреаль
4Виргил ван Дейк
5Сократис Папастатопулос
32Жоэль Матип
23Давид Луиз
48′
14Джордан Хендерсон
14Пьер-Эмерик Обамеянг
11Мохамед Салах
19Николя Пепе
3Фабинью
90+3′
34Гранит Джака
5Джорджиньо Вайналдум
69′
29Маттео Гендузи
86′
7Джеймс Милнер
7Генрих Мхитарян
10Садио Мане
77′
28Джозеф Уиллок
81′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
9Александр Ляказетт
9Роберту Фирмину
86′
8Дани Себальос
61′
20Адам Лаллана
11Лукас Торрейра
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
8Фолы5
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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