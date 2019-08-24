«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 24 августа. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.
ТАСС, 24 августа. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей дублем отметился Мохаммед Салах (49-я и 59-я минуты), второй гол египтянин забил с пенальти, еще один гол на счету Жоэля Матипа (41), у лондонской команды гол на счету Лукаса Торрейры (85).
«Ливерпуль» не проигрывает «Арсеналу» последние девять матчей кряду (пять побед и четыре ничьи). А на домашнем стадионе «Энфилд» подопечные Юргена Клоппа не проигрывают 42 матча подряд в чемпионатах Англии, одержав 31 победу и 10 раз сыграв вничью. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на домашнем стадионе составляет два года и 123 дня.
В турнирной таблице после трех туров «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков, «Арсенал» идет на втором месте, в активе клуба шесть очков. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бёрнли» 31 августа, «Арсенал» днем позднее примет на своем поле «Тоттенхэм».
|Юрген Клопп
|Унаи Эмери
|Жоэль Матип(Трент Александр-Арнолд)
|41′
|Лукас Торрейра
|85′
|Мохамед Салах
|49′
|Мохамед Салах(Фабинью)
|58′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|1
|Бернд Лено
|66
|Трент Александр-Арнолд
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|26
|Эндрю Робертсон
|18
|Начо Монреаль
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Сократис Папастатопулос
|32
|Жоэль Матип
|23
|Давид Луиз
48′
|14
|Джордан Хендерсон
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|11
|Мохамед Салах
|19
|Николя Пепе
|3
|Фабинью
90+3′
|34
|Гранит Джака
|5
|Джорджиньо Вайналдум
69′
|29
|Маттео Гендузи
86′
|7
|Джеймс Милнер
|7
|Генрих Мхитарян
|10
|Садио Мане
77′
|28
|Джозеф Уиллок
81′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|9
|Александр Ляказетт
|9
|Роберту Фирмину
86′
|8
|Дани Себальос
61′
|20
|Адам Лаллана
|11
|Лукас Торрейра
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)